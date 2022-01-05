Son dakika: Açıköğretim üniversite sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2022 AÖF final sınavı online mı yapılacak?

AÖF final sınavı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından gerçekleştirilecek olan final sınavı için hazırlıklar sürerken, Omicron varyantı kaynaklı vaka artışları nedeniyle sınavın ertelenip ertelenmeyeceği araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, açıköğretim üniversite sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2022 AÖF final sınavı online mı yapılacak? AÖF sınavı ne zaman, nasıl olacak? İşte cevaplar...

AÖF FİNAL SINAVI ERTELENDİ Mİ, ONLINE MI YAPILACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, daha önce akademik takvimde belirtildiği gibi, AÖF güz dönemi final sınavı 8-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Sınav yüz yüze yapılacak.