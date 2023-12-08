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Son dakika | Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınav sonuçları açıklandı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 08.12.2023
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Son dakika | Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınav sonuçları açıklandı

Son dakika haberi...2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS/2) sonuçları açıklandı.

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