8 Aralık okullar tatil mi son dakika? Bugün okullar tatil mi oldu, hangi illerde? İstanbul, Mersin, Antalya... MEB Valilik açıklamaları!
"Okullar tatil mi son dakika?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sonrası öğrenciler, okulların tatil durumunu sorguluyor. İşte 8 Aralık Cuma günü kar tatili olan il ve ilçeler hakkında bilgiler:
"Okullar tatil mi son dakika?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Öğrenci ve veliler bugün, ülke genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Peki, 8 Aralık okullar tatil mi son dakika? İşte haberin detayları...
8 ARALIK CUMA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
8 Aralık Cuma günü için okulların tatil edilmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin valiliklerden bir açıklama geldiği taktirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN MARMARA'DA ETKİLİ OLACAK
AA'da yer alan habere göre gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ile kuzey ilçeleri ağırlıklı olarak İstanbul'da da kuvvetli sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların zamanla 1000 metre üzeri yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Aralık Cuma günü için birçok ilde kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, İstanbul, Antalya, Mersin ve Adana gibi illerde yoğun yağış bekleniyor.
Ancak henüz il valilikleri, kaymakamlıklar ya da il Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından eğitim öğretimle ilgili bir açıklama yapılmadı.
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- 8 Aralık okullar tatil mi son dakika? Bugün okullar tatil mi oldu, hangi illerde? İstanbul, Mersin, Antalya... MEB Valilik açıklamaları!
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