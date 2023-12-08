8 Aralık okullar tatil mi son dakika? Bugün okullar tatil mi oldu, hangi illerde? İstanbul, Mersin, Antalya... MEB Valilik açıklamaları!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Aralık Cuma günü için birçok ilde kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, İstanbul, Antalya, Mersin ve Adana gibi illerde yoğun yağış bekleniyor.

Ancak henüz il valilikleri, kaymakamlıklar ya da il Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından eğitim öğretimle ilgili bir açıklama yapılmadı.