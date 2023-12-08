ÖSYM YÖS sonuçları sorgulama ekranı! Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2023-TR-YÖS/2 sonuçları açıklandı!

YÖS NEDİR, KİMLER GİREBİLİR?

YÖS (Yabancı Öğrenci Sınavı), Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına yabancı uyruklu öğrencilerin kabul edilebilmesi için düzenlenen bir sınavdır. Bu sınav, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan veya çift uyruklu olan öğrencilere yöneliktir. Sınavın amacı, yabancı öğrencilerin Türk üniversitelerinde lisans eğitimi alabilme yeteneklerini ölçmektir.