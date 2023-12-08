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ÖSYM YÖS sonuçları sorgulama ekranı! Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2023-TR-YÖS/2 sonuçları açıklandı!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.12.2023 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023
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ÖSYM YÖS sonuçları sorgulama ekranı! Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2023-TR-YÖS/2 sonuçları açıklandı!

"Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. ÖSYM'nin düzenlediği Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2023 (TYT-TR-YÖS/2) için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Öğrenciler, sınav sonuçlarını öğrenerek Türkiye'deki üniversitelere kabul edilip edilmediklerini öğrenecekler. İşte YÖS/2 sonuçları sorgulama ekranı!

"Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. ÖSYM'nin düzenlediği Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2023 (TYT-TR-YÖS/2) için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Öğrenciler, sınav sonuçlarını öğrenerek Türkiye'deki üniversitelere kabul edilip edilmediklerini öğrenecekler. İşte YÖS/2 sonuçları sorgulama ekranı!

ÖSYM SONUÇLARI DUYURDU!

2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS/2) sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 12 Kasım'da uygulanan 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek

TR-YÖS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

YÖS NEDİR, KİMLER GİREBİLİR?

YÖS (Yabancı Öğrenci Sınavı), Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına yabancı uyruklu öğrencilerin kabul edilebilmesi için düzenlenen bir sınavdır. Bu sınav, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan veya çift uyruklu olan öğrencilere yöneliktir. Sınavın amacı, yabancı öğrencilerin Türk üniversitelerinde lisans eğitimi alabilme yeteneklerini ölçmektir.

-Yabancı uyruklu olanlar.

-Doğumla Türk vatandaşı olup da daha sonra Türk vatandaşlığını kaybedenler.

-Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan Türk vatandaşlığına geçenler.

-KKTC uyruklu olup GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar.

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurtdışında ortaöğretimini tamamlayanlar.

-YÖS sınavına girebilmek için genelde lise mezunu olmak ve yukarıda belirtilen şartlardan birine uymak gerekmektedir.

Sınav, genellikle temel bilgi, matematik ve Türkçe konularını içermektedir. YÖS sınav sonuçları, öğrencilere Türkiye'deki üniversitelere yerleşme olanağı tanır.

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