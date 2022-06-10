Karneler ne zaman verilecek? Karneler ne zaman, hangi tarihte verilecek 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmenleri tarafından verilecek kanaat notunu merak eden öğrenciler karne gününü iple çekmeye başladı. Peki Karneler ne zaman verilecek?