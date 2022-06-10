Karneler ne zaman verilecek? Karneler ne zaman, hangi tarihte verilecek 2022?
Karneler ne zaman, hangi tarihte verilecek 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Karnelerin basıldığı tarihe göre öğrenciler, öğretmenlerin kanaat notları noktasında yapacağı değerlendirmeleri sorgulayabilecekler. Peki, Karneler ne zaman verilecek? Karneler ne zaman, hangi tarihte verilecek 2022?
Karneler ne zaman verilecek? Karneler ne zaman, hangi tarihte verilecek 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmenleri tarafından verilecek kanaat notunu merak eden öğrenciler karne gününü iple çekmeye başladı. Peki Karneler ne zaman verilecek?
KARNELER NE ZAMAN BASILACAK 2022?
Karne basım süreci, okulların kapanacağı son hafta tamamlandıktan sonra sistem kapatılmaktadır.
Karne Basımı, karnelerin verileceği güne kadar devam etse de genellikle o haftanın pazartesi ve salı günü tamamlanmaktadır.
2022 KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
2021-2022 eğitim öğretim yılı ise 17 Haziran'da sona erecek.
MEB 2021-2022 TATİL TAKVİMİ
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
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