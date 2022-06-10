e-Okul ne zaman kapanıyor? İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören milyonlarca öğrenci haziran ayı içerisinde karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak. Not bilgilerini merak eden ve karnelerini görüntülemek isteyen öğrenciler, e-Okul sistemine akın ediyor. Sistemde yaşanan yoğunluk sonrası e-Okul'un kapanıp kapanmadığı da araştırılmaya başlandı. Peki, e-Okul ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem e-Okul kapanacak mı? e-Okul VBS giriş ile not bilgisi sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

e-OKUL KAPANACAK MI?

e-Okul VBS sistemi, bakım ve onarım dönemleri haricinde sürekli olarak hizmet vermektedir. Karne döneminin yaklaşmasıyla sistemde yaşanan yoğunluk nedeniyle öğrenciler de e-Okul sistemi kapatıldı olarak yorumluyor. Hemen şunu belirtelim ki, e-Okul VBS öğrencilere ait bilgilerin görüntülenmesi için kullanıldığı için sistemin kapanması söz konusu değildir. e-Okul karne gününe kadar kesintisiz olarak hizmet vermeye devam edecek.