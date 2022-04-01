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Son dakika | YÖK Başkanı duyurdu! Ukrayna'da okuyan Türk öğrenciler dikkat! Tarih belli oldu

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 01.04.2022 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
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Son dakika | YÖK Başkanı duyurdu! Ukrayna’da okuyan Türk öğrenciler dikkat! Tarih belli oldu

Son dakika haberi...YÖK Başkanı Özvar, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin 11-15 Nisan tarihlerinde yatay geçiş için gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapabileceğini bildirdi

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