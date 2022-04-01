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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den meslek lisesi açıklaması

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 01.04.2022
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den meslek lisesi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçmişte çok tartışılan meslek liseleri kaygısının ortadan kalktığını belirterek, “Bir zamanlar ne olacak bu meslek liselerinin halinden gelinen nokta artık herkesin yer almak istediği, bir taraftan istihdamla ilişkiyi güçlendiren, diğer taraftan gelir kazandıran, diğer taraftan ülkenin gelişmesine katkı veren bir meslek lisesi” dedi.

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