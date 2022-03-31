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AÖF üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Açık öğretim üniversite kayıtları başladı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2022
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AÖF üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Açık öğretim üniversite kayıtları başladı mı?

AÖF üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 bahar dönemi ara sınavları için sınav giriş belgeleri yayınlandı. İşte, AÖF üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Açık öğretim üniversite kayıtları başladı mı?

AÖF üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Açık öğretim üniversite kayıtları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihlerini yayınlanan takvimle duyurmuştu. İşte, AÖF üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Açık öğretim üniversite kayıtları başladı mı?

AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

AÖF sınavına katılacak öğrenciler sınav yerlerini "https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/" internet adresinden öğrenebilecekler.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-2022 eğitim yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları, 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.

21 Şubat 2022 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

AÖF SINAV TARİHLERİ

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

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