06 Temmuz 2022, Çarşamba
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Haberler Eğitim Haberleri Son dakika: YKS'ye giren okul birincileri dikkat! Eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı

Son dakika: YKS'ye giren okul birincileri dikkat! Eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 06.07.2022
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Son dakika: YKS’ye giren okul birincileri dikkat! Eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı

Son dakika haberi... 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren okul birincisi adaylar, bilgilerini bugünden itibaren 25 Temmuz saat 16.00'ya kadar kontrol edebilecek.

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