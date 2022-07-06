YKS SONUÇLARI BELLİ OLUYOR... YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen üniversite sınavı sonuçları Temmuz ayında açıklanacak. YKS sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre; üniversite sınavı sonuçları Temmuz ayının ortasında duyurulacak. YKS sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden açıklanacak olup adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
2022 YKS SINAV SONUÇLARI İÇİN KAÇ GÜN KALDI?
Yaklaşık 3 milyon kişinin üzerinde katılım gösterilen üniversite sınavı 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde tamamlandı. TYT, AYT, YDT oturumları olacak şekilde ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite sınavı sonuçları için tarih açıklandı. YKS sonuçları Temmuz ayının ortasında ÖSYM AİS ekranı üzerinden son dakika duyurulacak.
YKS SONUÇLARI ERKENDEN Mİ AÇIKLANACAK?
Bayram tatilini gerekçe göstererek YKS sonuçlarının daha erkenden açıklanacağına dair bir söylenti geldi. Bu söylentinin asılsız olduğunu, ÖSYM akademik takvimde sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bilginin olduğunu belirtmek gerekiyor.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 20 Temmuzda açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını herhangi bir e posta üzerinden değil, sonuç açıklama sitesi üzerinden öğrenebilecek.
SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAKTIR?
TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL sınav puanları hesaplanan adaylar, bu puan türleri ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Ancak başarı sırası aranan programları en düşük başarı sırasına sahip adaylar tercih edebileceklerdir. İlgili sınav puanı hesaplanmayan adaylar bu puan türlerinde öğrenci alan programları tercih edemeyeceklerdir.
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