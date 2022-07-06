YKS SONUÇLARI BELLİ OLUYOR... YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre; üniversite sınavı sonuçları Temmuz ayının ortasında duyurulacak. YKS sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden açıklanacak olup adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?