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Son dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ve YÖK Başkanı'ndan açıklama

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 19.08.2023 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023
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Son dakika: YKS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ve YÖK Başkanı’ndan açıklama

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. Sonuçların belli olmasının ardından ÖSYM ve YÖK Başkanı'ndan açıklama geldi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri yapan ve üniversite hayali kuran adaylar için heyecanlı bekleyiş sona erdi.

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Çok sayıda öğrencinin merakla beklediği haber geldi. ÖSYM, 2023 YKS Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu. YÖK Başkanı Erol Özvar yaptığı açıklamada, "Sevgili adaylarımız, merakla beklediğiniz 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçlarınızı ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirsiniz. Hayırlı olmasını diler tüm gençlerimizi tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, 2023-YKS yerleştirme süreci tamamlandı. Üniversite tahsilinizi en verimli şekilde tamamlayacağınıza ve ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlayacağınıza inanıyor, her birinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımızın ek tercih sürecini takip etmeleri gerekiyor. Ek yerleştirme sürecinde de profesyonel destek almanız yararlı olacaktır" ifadelerini kullandı.

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