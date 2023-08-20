"YKS EK TERCİH ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? ÖSYM 2. ek yerleştirme tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular rasında yer alıyor. 8 Ağustos'ta tamamlanan YKS tercih işlemlerinin sonuçları adayların erişimine açıldı. Üniversite kayıtları önümüzdeki günlerde başlarken kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan adaylardan boşalan kontenjanlar ek tercihlerle doldurulacak. Peki, YKS EK TERCİH ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? ÖSYM 2. ek yerleştirme tarihi açıklandı mı?