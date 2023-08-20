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YKS EK TERCİH ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? ÖSYM 2. ek yerleştirme tarihi açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.08.2023
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YKS EK TERCİH ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? ÖSYM 2. ek yerleştirme tarihi açıklandı mı?

"YKS EK TERCİH ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TYT-AYT ve YDT testlerinden aldıkları puanlara göre tercih listelerini hazırlayan öğrenciler ÖSYM duyurusu ile 2023 YKS tercih sonuçlarını öğrendi. Tercih listesindeki okullardan herhangi birine yerleşemeyen adaylar YKS ek tercihler ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arayışına girdi. Peki, YKS EK TERCİH ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? ÖSYM 2. ek yerleştirme tarihi açıklandı mı?

"YKS EK TERCİH ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? ÖSYM 2. ek yerleştirme tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular rasında yer alıyor. 8 Ağustos'ta tamamlanan YKS tercih işlemlerinin sonuçları adayların erişimine açıldı. Üniversite kayıtları önümüzdeki günlerde başlarken kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan adaylardan boşalan kontenjanlar ek tercihlerle doldurulacak. Peki, YKS EK TERCİH ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? ÖSYM 2. ek yerleştirme tarihi açıklandı mı?

YKS 2023 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntülenebilecek

Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Üniversite elektronik kayıtları ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS ek tercih döneminin üniversite kayıt işlemleri ardından başlaması bekleniyor.

YKS ek tercih takvimi henüz belli olmadı.

KİMLER YKS EK TERCİH YAPABİLİR?

Üniversite ek tercihi kimler yapabilir, nasıl yapılır sorusu da merak edilenler arasında. 2023 YKS sınav sonuçlarına göre herhangi bir bölüme yerleşemeyen veya tercih yapmayan adaylar ek tercih yapmaya hak kazanır.

Kayıt yapmayan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak kontenjanı boş kalan bölümlere ek tercihle yerleşebilir.

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