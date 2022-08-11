Son dakika: Üniversite öğrencileri için 81 ile yurt genelgesi! Fahiş fiyat uyarısı

Genelgeye göre, üniversitelerde yeni eğitim-öğretimin huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi amacıyla her akademik yıl öncesi valiler başkanlığında ilgili üniversite yöneticileri ve güvenlik amirlerinin katılımıyla oluşturulan "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonları"; üniversite yerleşkelerinin bina, tesis ve diğer alanlarına ilişkin risk analizlerini yapmaya ve tedbirler almaya devam edecek.

Üniversitelerde, uyuşturucu suçlarıyla etkin mücadele, suç/terör örgütlerinin eleman kazanımlarının engellenmesi, istismar ve provokasyonların önüne geçilmesine yönelik tedbirler alınacak. Ayrıca yeni eğitim-öğretim dönemi boyunca üniversite öğrencilerinin konaklayacağı yurt, pansiyon, apart vb. yerlerde olası fahiş fiyat uygulamalarına müsaade edilmeyecek, maddi durumu yetersiz olan öğrencilere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla burs ve konaklama konularında yardımcı olunacak.