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DGS sonuçları açıklandı! İşte 2022 ÖSYM ile DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı!

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 11.08.2022
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DGS sonuçları açıklandı! İşte 2022 ÖSYM ile DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı!

DGS sonuçları için geri sayım sona erdi. 3 Temmuz’da düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı sonrası adaylar, DGS sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına odaklanmıştı. Bu noktada 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, ‘’DGS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

DGS sonuçları için heyecan dorukta. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar için Temmuz ayında düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için son günlere girildi. DGS sınav sonuçları, ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda 12 Ağustos'ta açıklanacak. Adayların sonuç belgesinde; testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları, ön lisans başarı puanı gibi bilgiler yer alacak. Adaylar erken açıklanma ihtimaline karşın ''DGS sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?'' sorularını yöneltiyor. Peki, 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DGS sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

DGS SINAV SONUÇLARI BELLİ OLDU!

DGS sonuçları ÖSYM'den gelen son dakika haberine göre açıklandı!

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

DGS sınav sonuçları, ÖSYM açıklamasının ardından sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulanabilecek.

Sonuçların belirtilen tarihte sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.

2022 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercih süreci, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı. DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor.

2021 yılının bilgileri göz önünde bulundurulduğunda DGS tercihlerinin 2022 yılında ağustos sonunda başlaması bekleniyor.

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