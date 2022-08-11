AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? AÖL 2022-2023 yeni kayıt tarihi belli oldu mu, ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL kayıt yenileme tarihleri için kurum tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? AÖL 2022-2023 yeni kayıt tarihi belli oldu mu, ne zaman?