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AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? AÖL 2022-2023 yeni kayıt tarihi belli oldu mu, ne zaman?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.08.2022
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AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? AÖL 2022-2023 yeni kayıt tarihi belli oldu mu, ne zaman?

AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL yeni kayıt dönemi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. 2022-2023 yılına ilişkin kayıt süreci ile belirlenen ücreti yatırmaları gerekiyor. Peki, AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? AÖL 2022-2023 yeni kayıt tarihi belli oldu mu, ne zaman?

AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? AÖL 2022-2023 yeni kayıt tarihi belli oldu mu, ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL kayıt yenileme tarihleri için kurum tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? AÖL 2022-2023 yeni kayıt tarihi belli oldu mu, ne zaman?

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2022?

AÖL kayıt yenileme tarihleri ile ilgili henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama bulunulmadı.

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 takvimi açıklandığında kayıt tarihleri de belli olacak.

AÖL KAYIT BELGELERİ NELERDİR?

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

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