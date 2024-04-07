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Son dakika | Sudanlı ve Filistinli öğrencilere yatay geçiş iddiası! YÖK'ten flaş açıklama: Asılsızdır

Giriş Tarihi: 07.04.2024 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
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Son dakika | Sudanlı ve Filistinli öğrencilere yatay geçiş iddiası! YÖK’ten flaş açıklama: Asılsızdır

Son dakika haberi... Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı tanındığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu, ancak yatay geçiş şartları uygun olmayan öğrencilere ‘özel öğrencilik’ imkanı tanındığını açıkladı.

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