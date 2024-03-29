YÖK Denklik Belgesi Nedir? Denklik belgesi nasıl alınır, ne işe yarar?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışında eğitim almayı planlayan öğrenciler için denklik konusunda yeni bir düzenleme duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, dünya sıralamalarında ilk 400'de yer alan üniversitelerden mezun olan öğrencilere doğrudan denklik verileceği belirtildi. Bu yeni düzenleme ile yüksek eğitim kalitesine sahip üniversitelerden mezun olan öğrencilerin Türkiye'de eğitimlerini sürdürme sürecinde kolaylık sağlanması hedefleniyor. Peki YÖK denklik belgesi nedir?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışında eğitim görmüş bireylerin diplomalarının denklik sürecine yönelik önemli bir adım attı. Yeni düzenlemeye göre, uluslararası sıralamalarda ilk 400'e giren üniversitelerden mezun olanlar doğrudan denklik hakkına sahip olacaklar. Bu adım, nitelikli eğitim almış bireylerin Türkiye'de daha kolay bir şekilde yer bulmalarını sağlayacak.
Düzenlemeye göre; sıralamalarda ilk 400'de olan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilecek, ilk 1000'de olanlardan mezun olanlara YKS'ye girme şartı olmayacak.
İlk bin dışındaki üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından mezun olanların YKS'ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu var.
Denklik Belgesi Nasıl Alınır?
Denklik belgesini alabilmek için ilgili süreci resmi makamlarda gerçekleştirmek gerekmektedir. Denklik belgesi alabilmenin ilk adımı başvuru yapmaktır. Başvuru yapılacak resmi daire ise Yüksek Öğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak bilinmektedir.
Başvuru işlemi elden ya da posta yöntemiyle yapılabilmektedir. Elbette ki başvurudan önce denklik biriminin yer aldığı resmi internet sayfasını bilmek ve bu sayfayı incelemek de sağlıklı olacaktır.
Bunun nedeni ise başvuru yapmadan önce bu internet sayfasında ilgili kişinin doldurması gereken resmi bir dilekçe bulunmaktadır. Bu dilekçe doldurulduktan sonra kurumun belirtmiş olduğu yerlere hizmet bedeninin de yatırılmış olması gerekir. Sonrasında da kuruma başvuru yapılabilir.
Denklik Belgesi İçin Gerekli Evraklar
Denklik belgesinin alabilmek için ilgili kişinin bazı evrakları da hazırlayıp kuruma teslim etmesi gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için denklik belgesi alabilmek amacıyla gerekli olan evraklar şöyle sıralanmaktadır:
İmzalı başvuru formu gerekir.
Diplomanın aslı noter onaylı suretiyle beraber kuruma verilmelidir.
Denkliği istenen mezuniyet belgesinin veya diplomanın noter onaylı suretiyle beraber noter onaylı tercümesinin de olması gerekir.
İlgili transkriptin belgesinin aslı burada geçen belge denkliği istenen diplomanın kapsadığı öğrenin süresini belirtmektedir.
Denkliği istenen diplomanın kapsadığı öğrenim süresinin belgesinin de noter onaylı sureti ve noter onaylı tercümesi de olmalıdır.
Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerden de diploma alınabilmektedir dolayısıyla bu durumda diploma ekinin aslıyla beraber bu ekin noter onaylı sureti ve noter onaylı tercümesinin de olması şarttır.
Mezun olunan eğitim kurumuna diğer eğitim kurumundan bazı dersler aktarılabilir bu durumda aktarılan dersleri içeren transkriptin aslı ve noter onaylı tercümesi de gereklidir.
Doldurulmuş pasaport formu ve diploma sahibinin pasaportunun aslı da şarttır.
Üniversiteye yerleştirme sonuç belgesi elbette ki bu belge ÖSYM kontenjan ve kılavuzunda yer alan yurt dışı üniversitelerinde öğrenim görenler için geçerlidir.
Noter tarafından onaylanmış bütün bu belirtilen belgelerin fotokopisi de gereklidir.
Nüfus cüzdanı yani kimlik fotokopisi de gerekmektedir.
Kişi eğer yüksek lisans denklik belgesi almak istiyorsa burada söz konusu olan tez ödevinin kapağı, özeti ve çeviri talep edilir ve bu talep de kuruma verilmelidir.
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