YÖK Denklik Belgesi Nedir? Denklik belgesi nasıl alınır, ne işe yarar?

Bunun nedeni ise başvuru yapmadan önce bu internet sayfasında ilgili kişinin doldurması gereken resmi bir dilekçe bulunmaktadır. Bu dilekçe doldurulduktan sonra kurumun belirtmiş olduğu yerlere hizmet bedeninin de yatırılmış olması gerekir. Sonrasında da kuruma başvuru yapılabilir.

Denklik Belgesi İçin Gerekli Evraklar

Denklik belgesinin alabilmek için ilgili kişinin bazı evrakları da hazırlayıp kuruma teslim etmesi gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için denklik belgesi alabilmek amacıyla gerekli olan evraklar şöyle sıralanmaktadır: