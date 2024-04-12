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Öğrenci ve öğretmenler dikkat! Yeni müfredat bu ay açıklanacak! Ders saatleri değişecek mi?

Giriş Tarihi: 12.04.2024 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
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Öğrenci ve öğretmenler dikkat! Yeni müfredat bu ay açıklanacak! Ders saatleri değişecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanılan yeni müfredat çalışmasında sona gelinirken programa ilişkin detaylar bu ay açıklanacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak müfredat, kademeli olarak olarak okullarda uygulanmaya başlanacak. İşte detaylar...

Eğitimde yeni müfredat çalışmalarının son aşamasına gelindi. Yeni öğretim programlarına ilişkin detaylar, bu ay açıklanacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak müfredat, kademeli olarak uygulanacak.

SAATLERDE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Ders içerikleri sadeleşecek, saatlerde değişiklik olmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni öğretim programına ilişkin çalışmanın sonuna geldi. Yeni müfredat bu ay açıklanacak. Uygulama, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflarda başlayacak.

KONULAR SADELEŞECEK

Yeni müfredatın sloganı; 'İyi insan yetiştirmek' olacak. Güncellenen müfredatla birlikte ders içerikleri de değişecek. Konular sadeleştirilecek. Öğrencilerin, öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kullanmalarının önü açılacak.

SEÇMELİ DERS SAYISI DA ARTACAK

Yeni müfredatta, 'Bütünleşik Eğitim Modeli' esas alınacak. Öğrencilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini destekleyen sistem oluşturulacak. Öğrenciler, proje geliştirmeye teşvik edilecek. Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak olan müfredatta seçmeli ders sayısı da artırılacak.

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