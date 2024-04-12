Öğrenci ve öğretmenler dikkat! Yeni müfredat bu ay açıklanacak! Ders saatleri değişecek mi?

SEÇMELİ DERS SAYISI DA ARTACAK

Yeni müfredatta, 'Bütünleşik Eğitim Modeli' esas alınacak. Öğrencilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini destekleyen sistem oluşturulacak. Öğrenciler, proje geliştirmeye teşvik edilecek. Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak olan müfredatta seçmeli ders sayısı da artırılacak.