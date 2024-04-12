Öğrenci ve öğretmenler dikkat! Yeni müfredat bu ay açıklanacak! Ders saatleri değişecek mi?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanılan yeni müfredat çalışmasında sona gelinirken programa ilişkin detaylar bu ay açıklanacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak müfredat, kademeli olarak olarak okullarda uygulanmaya başlanacak. İşte detaylar...
Eğitimde yeni müfredat çalışmalarının son aşamasına gelindi. Yeni öğretim programlarına ilişkin detaylar, bu ay açıklanacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak müfredat, kademeli olarak uygulanacak.
SAATLERDE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK
Ders içerikleri sadeleşecek, saatlerde değişiklik olmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni öğretim programına ilişkin çalışmanın sonuna geldi. Yeni müfredat bu ay açıklanacak. Uygulama, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflarda başlayacak.
KONULAR SADELEŞECEK
Yeni müfredatın sloganı; 'İyi insan yetiştirmek' olacak. Güncellenen müfredatla birlikte ders içerikleri de değişecek. Konular sadeleştirilecek. Öğrencilerin, öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kullanmalarının önü açılacak.
SEÇMELİ DERS SAYISI DA ARTACAK
Yeni müfredatta, 'Bütünleşik Eğitim Modeli' esas alınacak. Öğrencilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini destekleyen sistem oluşturulacak. Öğrenciler, proje geliştirmeye teşvik edilecek. Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak olan müfredatta seçmeli ders sayısı da artırılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu haberi duyanlar soluğu orada alıyor! Haftada 32.361 TL kazanıyorlar!
- Kireçli Ütü Deliklerine Son! Sadece 2 Malzemeyle Kurtulun!
- Başparmağınızın Sizi Ele Vermesine Hazır mısınız? Gizli Kişilik Özelliklerinizi Açığa Çıkaran Test!
- Cuma Hutbesi TAM METİN PDF | 12 Nisan Cuma hutbesinin konusu ne? "Gözümün Nuru: Namaz"
- 10 Saniyede Gözlerinizi Test Edin! Bu İki Resim Arasındaki 3 Farkı Bulabilecek misiniz?
- Kamuda 40.000 TL maaşla 1.608 kişi alınacak! En az 60 puanla 81 ilde personel alınacak! İşte başvuru şartları...
- Rutubetli Duvarların Kabusu! Tek Bir Hamleyle Koku ve Leke Sorununa Çözüm!
- 47, 48, 50 yaş üstüne talih kuşu kondu! 1996 1999 2005 2009 sigorta girişi olana emeklilik piyangodan çıktı
- Hekimbaşı öyle bir şey yaptı ki… Osmanlı Padişahı bir anda can verdi: Cesedini mumyaladılar!
- Bahçıvanların gizli sırrı açığa çıktı! Toprağına ekleyin: Ertesi gün çiçeklensin
- Yeni Felaket Kapıda: 500 Kat Daha Kötü Bir Tehdit Yaklaşıyor! Bilim adamından Baba Vanga kehaneti
- Zeka Testi: Avcılardan Saklanan Geyiği 13 Saniyede Bulabilir misin? Süre Başladı...