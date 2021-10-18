Son dakika: ÖSYM'den 2021-YKS ikinci ek yerleştirmeleri için "son gün" hatırlatması

ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan hatırlatmada, 2021 YKS ikinci ek yerleştirme tercihleri için 18 Ekim 2021'in (bugün) son gün olduğu belirtildi.

Açıklamada, internet aracılığıyla yapılacak tercihlerin bugün saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.