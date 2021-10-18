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Son dakika: ÖSYM'den 2021-YKS ikinci ek yerleştirmeleri için "son gün" hatırlatması

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 18.10.2021
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Son dakika: ÖSYM’den 2021-YKS ikinci ek yerleştirmeleri için son gün hatırlatması

Son dakika haberine göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci ek yerleştirmeleri için son gün uyarısında bulundu.

ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan hatırlatmada, 2021 YKS ikinci ek yerleştirme tercihleri için 18 Ekim 2021'in (bugün) son gün olduğu belirtildi.

Açıklamada, internet aracılığıyla yapılacak tercihlerin bugün saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.

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