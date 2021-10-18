Üniversite adayları dikkat! YKS 2. ek tercih son gün! YKS 2. ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? Tercih ücreti...

YKS 2. ek tercih nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından TYT 140-150 puan arası tercihleri 14 Ekim'de başlamıştı. Bu seneye özel gerçekleştirilen 2. ek yerleştirme için tercihler bugün sona erecek. Henüz tercih yapamayan öğrencilerin bugün içerisinde tercihlerini tamamlamaları gerekiyor. Peki, YKS 2. ek tercih saat kaçta bitecek? YKS 2. ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? Tercih ücreti ne kadar? İşte cevaplar...

YKS 2. EK TERCİH NE ZAMAN BİTECEK?

2021 YKS 2. ek yerleştirme tercihleri 14-17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Adaylar, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerekli adımları takip ederek tercih bildiriminde bulunabilecek.

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YKS 2. EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Resmi olarak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı bilinmese de, yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kayıtların ekim ayının son haftasında yapılacak. Buna göre 2. ek yerleştirme sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.