AÖF’ten yüz yüze sınav açıklaması! 2021-2022 AÖF vize sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi olacak?

AÖF vize sınavı ne zaman yapılacak? 2021-2022 güz dönemi kayıt yenileme süreci 17 Ekim'de yani yarın sona erecek. Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler sınav hazırlıklarına başladı. Sınavların hangi tarihte ve nasıl gerçekleştirileceği merak edilirken, AÖF'ten konu hakkında detaylar açıklandı. Peki, 2021-2022 AÖF vize sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

AÖF SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır sınavlar internet üzerinden online yapılmıştı. Yeni dönemin yüz yüze başlamasının ardından gözler açıköğretim üniversite sınavlarının nasıl yapılacağı merak edilmeye başlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, sınavların yüz yüze yapılacağı bildirildi. Akademik takvimde "Sınav tarihleri"nde "Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi duruuna göre değişebilir" ifadelerine yer verildi.