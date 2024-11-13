2025 YKS sınav tarihi açıklandı: YKS başvuru tarihleri belli oldu: Üniversite sınavı ne zaman?
ÖSYM Başkanı sınav takvimini açıkladı: 2025 YKS tarihleri belli oldu. YKS sınavına hazırlanan öğrenciler sınav tarihlerini merak ediyor. ÖSYM Başkanı Ersoy’dan 2025 YKS sınav tarihlerine ilişkin açıklama geldi. İşte sınav takvimi ile ilgili detaylar…
ÖSYM, 2025 yılı YKS sınav tarihi resmi olarak açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını bildirdi. Yayımlanan takvimle birlikte YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ gibi önemli sınavların tarihleri de netleşti. Bu duyuru, milyonlarca öğrenci ve aday için sınav hazırlıklarını planlamaya başladı. İşte, 2025 yılının YKS sınav ve başvuru tarihleri..
YKS 2025 Tarihi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. YKS'ye hazırlanan adaylar bu tarihleri göz önünde bulundurarak çalışmalarını planlayabilecek.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.
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