KYK bursu ilk ödeme ne zaman, tarihi belli oldu mu? 2024 Toplu KYK burs ve kredileri bu ay yatar mı?

KYK burs ve kredisi almak için başvuran yüz binlerce öğrenci, "KYK bursu ne zaman yatacak?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki, 2024-2025 döneminde burs ödemeleri ne zaman yapılacak, hangi banka üzerinden yatacak?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, ilk defa burs ve kredi alacak öğrenciler için ödeme tarihlerinin henüz netleşmediğini açıkladı. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan ödemeler dikkate alındığında bu yıl için burs ödemelerinin 15-30 Kasım tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Öğrenciler, ödemelerin zamanında yapılabilmesi için bu tarihler arasında hesaplarını kontrol etmeye başladılar.

TC Kimlik Numarasına Göre Ödeme Düzeni

T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK Bursu Hangi Bankaya Yatıyor?

KYK burs ve kredi ödemeleri, Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Öğrenciler, burslarını Ziraat Bankası'nın öğrencilere özel sunduğu Ziraat Genç Bank Kartı üzerinden ATM'lerden kolayca çekebilecek. Bu kart, burs ve kredi ödemelerinin hızlı ve güvenli bir şekilde alınmasına olanak tanıyor.

Ziraat Bankası Uygulaması ile Bakiye Sorgulama

KYK burslarının Ziraat Bankası hesaplarına yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen öğrenciler, Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasını indirerek bakiye sorgulaması yapabilirler. Mobil bankacılık şifresini bilen öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve hesap bilgileri ile sisteme giriş yaparak son işlem hareketlerini inceleyebilirler.

Eğer şifre hatırlanmıyorsa, öğrenciler Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarası olan 0850 258 00 00'ı arayarak gerekli bilgilere ulaşabilir ve bakiye sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirler.