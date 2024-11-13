2025 ÖSYM sınav takvimi belli oldu! YKS-ALES-KPSS-DGS-MSÜ ne zaman, hangi tarihte?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), milyonlarca adayın heyecanla beklediği 2025 yılı sınav takvimini yayımladı. YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavlarına hazırlanan adaylar için tarihlerin netleşmesiyle, hazırlıklar daha planlı bir şekilde sürdürülecek. İşte 2025 yılının sınav tarihleri…

YKS 2025 21-22 Haziran'da

2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumlarıyla milyonlarca öğrenci, üniversite kapısını aralamak için bu tarihlerde sınavda olacak.

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Kamu Görevlisi Olmak İsteyenlere Farklı Tarihlerde Sınav Maratonu

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik oturumları bu yıl da belirli tarih aralıklarında yapılacak. 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül'de düzenlenirken, A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. KPSS'ye hazırlanan adaylar, bu tarihleri göz önünde bulundurarak çalışmalarını planlayabilir.

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı: 23 Şubat'ta Yapılacak

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat 2025 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın sonuçları ise 18 Mart'ta açıklanacak. Türkiye'nin dört bir yanından askeri okullara başvurmak isteyen adaylar, 23 Şubat'ta sınav salonlarında ter dökecek.

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20 Temmuz'da Dikey Geçiş İçin Sınav Maratonu Başlıyor

Önlisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2025 yılında 20 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları ise 11 Eylül'de açıklanacak. DGS adayları için 20 Temmuz kritik bir tarih olarak takvimde yerini alıyor.

ALES 2025: Akademik Kariyer Yolunda Üç Farklı Tarih

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2025 yılı boyunca üç kez düzenlenecek. İlk sınav ALES/1, 13 Nisan'da yapılacak olup sonuçları 2 Mayıs'ta ilan edilecek. ALES/2, 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak. Yılın son sınavı olan ALES/3 ise 23 Kasım'da yapılacak ve sonuçlar 12 Aralık'ta adaylara duyurulacak.

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