KPSS 2023 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? KPSS 2023 başvuru ücreti kimler ödemeyecek?
"KPSS 2023 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS A grubu Alan Bilgisi, Eğitim Bilimleri ve ÖABT oturumlarına katılım sağlayacak adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirecekler. ÖSYM KPSS başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla da diğer detaylar belli olacak. Peki, KPSS 2023 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? KPSS 2023 başvuru ücreti kimler ödemeyecek?
"KPSS 2023 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? KPSS 2023 başvuru ücreti kimler ödemeyecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru tarihi 2023 ÖSYM sınav takvimiyle belli oldu. Sınava katılacak adaylar Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT oturumlarında ter dökecek. Peki, KPSS 2023 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? KPSS 2023 başvuru ücreti kimler ödemeyecek?
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Lisans mezunu öğrencilerin katılacağı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri-Alan Bilgisi ve ÖABT sınav başvuruları 16-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden tamamlayacak.
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM'nin başvuru kılavuzunun yayınlamasıyla KPSS başvuru ücreti de belli olacak.
2023 KPSS SINAV TARİHİ
2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde,
2023-KPSS Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde,
2023-ÖABT'nin 6 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek.
ÖSYM'DEN DEPREM BÖLGESİ AÇIKLAMASI! KPSS'DE SINAV VE BAŞVURU ÜCRETİ ALINMAYACAK
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün il/ilçesinde ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde bu il/ilçede ikamet etmekte olan adaylardan KPSS'de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti almayacağız." dedi.
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