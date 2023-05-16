KPSS 2023 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? KPSS 2023 başvuru ücreti kimler ödemeyecek?

ÖSYM'DEN DEPREM BÖLGESİ AÇIKLAMASI! KPSS'DE SINAV VE BAŞVURU ÜCRETİ ALINMAYACAK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün il/ilçesinde ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde bu il/ilçede ikamet etmekte olan adaylardan KPSS'de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti almayacağız." dedi.