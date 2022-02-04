Son dakika okullar kapanıyor mu? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu? MEB son dakika açıklaması...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama töreninde konuştu. Yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da takdirle karşılandığını görüyoruz. İnşallah sizlerin çabasıyla eğitim - öğretim senemizin ikinci dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz" dedi.