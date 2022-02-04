Son dakika okullar kapanıyor mu? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu? MEB son dakika açıklaması...
Son dakika okullar kapanıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yarıyıl tatili devam ederken, öğrenciler ve veliler tatillerin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Bilindiği üzere 21 Ocak'ta öğrenciler karnelerini almış ve 1. dönem sona ermişti. 24 Ocak'ta da yarıyıl tatili başlamıştı. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Son dakika okullar kapanıyor mu? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu? MEB son dakika açıklaması...
Son dakika okullar kapanıyor mu? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sömestr tatilinin sonuna yaklaşılırken MEB'den önemli bir açıklama yapıldı. Milyonlarca öğrenci ve velisi bekliyordu. Öğretmenler de yakıntan takip ediyordu. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında gelecek açıklamalar merak ediliyordu. İşte, okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu? MEB son dakika açıklaması...
OKULLARDA UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ?
Bakan Özer, yaptığı açıklamada "7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz'' ifadelerini kullandı.
15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK?
Okullar 7 Şubat Pazartesi günü yeniden açılacak. 15 tatil 4 Şubat tarihinde sona erecek.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama töreninde konuştu. Yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da takdirle karşılandığını görüyoruz. İnşallah sizlerin çabasıyla eğitim - öğretim senemizin ikinci dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz" dedi.
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