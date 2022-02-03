Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzatıldı mı? 7 Şubat'ta okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim bitti mi?
Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzatıldı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından günlerdir en çok merak edilen konuların başında gelen yüz yüze eğitim tartışmalarıyla ilgili son nokta Bakan Özer tarafından koyuldu. 7 Şubat Pazartesi açılacak okulların akıbeti merak ediliyordu. İşte, Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzatıldı mı? 7 Şubat'ta okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim bitti mi?
Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzatıldı mı? 7 Şubat'ta okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim bitti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında sömestr tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından son dakika açıklaması geldi. İşte, Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzatıldı mı? 7 Şubat'ta okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim bitti mi?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2021 - 2022 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 21 Ocak günü kapandı. Okullarda ikinci dönem 7 Şubat günü açılacak.
Kar yağışının etkisiyle 15 tatilin uzatılmayacağı, 15 tatilin 6 Şubat Pazar gecesi sona ereceği ve öğrencilerin 7 Şubat Pazaretsi günü dersliklere geri döneceği açıklandı.
2. ARA TATİL NE ZAMAN?
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak.
YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) UZAYACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Özer, "7 Şubatta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
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