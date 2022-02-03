Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzatıldı mı? 7 Şubat'ta okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim bitti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında sömestr tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından son dakika açıklaması geldi. İşte, Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzatıldı mı? 7 Şubat'ta okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim bitti mi?