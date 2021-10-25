DGS ek yerleştirme için kritik hafta! 2021 ÖSYM DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Son açıklamalar...

DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında DGS ek tercih başvuruları alındı. Ek yerleştirme ile lisans programlarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler konu hakkında detayları araştırıyor. Sonuçların açıklanacağı tarihi merak eden öğrenciler internet üzerinden araştırmalarını hızlandırdı. Peki, ÖSYM 2021 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS ek tercih işlemleri 15-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz açıklanmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ÖSYM tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.