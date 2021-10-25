DGS ek yerleştirme için kritik hafta! 2021 ÖSYM DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Son açıklamalar...
DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca öğrencinin her yıl katılım sağladığı DGS için son viraja girildi. İlk yerleştirmelerin tamamlanmasının ardından gözler ek tercih yerleştirmelerine çevrildi. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç araştırmaları hız kazandı. Peki, ÖSYM 2021 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...
DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında DGS ek tercih başvuruları alındı. Ek yerleştirme ile lisans programlarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler konu hakkında detayları araştırıyor. Sonuçların açıklanacağı tarihi merak eden öğrenciler internet üzerinden araştırmalarını hızlandırdı. Peki, ÖSYM 2021 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS ek tercih işlemleri 15-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz açıklanmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ÖSYM tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
DGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR
Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacak.
DGS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...
EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?
DGS ek yerleştirme için tercih ücreti 25,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 15-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 22 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.
DGS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacak.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Ancak DGS ek yerleştirme kayıt takvimi henüz belli olmadı.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.
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