Milli Eğitim Bakanı Özer öğrencilere müjdeyi verdi: Kasımdan itibaren ücretsiz

Bu kapsamda tüm kademelerde eğitime erişim ve okullaşma konularında çalışmalar yapıldığını aktaran Özer, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ders kitaplarına ücretsiz erişimle ilgili çok önemli adımların atıldığını ifade etti.

Bakan Özer, 2003'ten itibaren tüm kademelerde ders kitaplarının ücretsiz verildiğini, bugüne kadar 3 milyar 374 milyon kitap dağıtıldığını hatırlatarak, "2021 yılından sonra da bu hizmet aynı şekilde devam edecek." diye konuştu.