e-Devlet KYK burs başvuru sonucu sorgulama | 2022 KYK burs sonuçları açılandı mı, ne zaman açıklanacak?
KYK burs başvuru sonuçları için gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. 17 Kasım'da sona eren KYK burs başvurularının ardından üniversite öğrencileri, "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman açıklanacak?" sorusunu gündeme getirdi. İşte, KYK burs ve kredi başvurusu hakkında merak edilenler...
KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi başvuru süreci 17 Kasım 2022'de sona erdi. Burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunan üniversite öğrencileri, başvuru sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte, detaylar...
KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. KYK burs başvuru şartlarını taşıyan adaylar değerlendirmeye alınacak olup, üniversite öğrencilerinin ailevi durumları, maddi gelirleri 12 farklı kamu kurumu tarafından teyit edilecek.Yükseköğrenim öğrencileri, başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçları ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıllarda 10 Kasım'da sona eren başvuruların ardından sonuçlar, 15 Aralık tarihinde ilan edilmişti.
17 Kasım 2022'de biten KYK burs başvuru sonuçlarının Aralık ayının sonunda açıklanması bekleniyor.
2022-2023 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?
2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL ödeme alıyor.
Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.
KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.
KYK BURSUNDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
KYK burs ve kredi imkanından şu kişiler faydalanabilir;
- Ön lisans öğrencileri,
- Lisans öğrencileri
- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,
- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,
- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
- Öğretim kurumunun kapatılması,
- Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
- Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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