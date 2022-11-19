e-Devlet KYK burs başvuru sonucu sorgulama | 2022 KYK burs sonuçları açılandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi başvuru süreci 17 Kasım 2022'de sona erdi. Burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunan üniversite öğrencileri, başvuru sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte, detaylar...