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Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2022
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Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?

Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları, 20-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında çevrim içi olarak düzenlendi. Sınavların sona ermesinin ardından gözler, AÖL sınav sonuç tarihine çevrildi. Peki, Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?

Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 3. dönem sınavlarının sona ermesinin ardından sonuçlar için bekleyiş başladı. Diğer yandan yeni dönem kayıtları da sorgulanıyor. Peki, Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?

AÇIK LİSE AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sınav dönemleri baz alındığında, AÖL sonuçlarının birkaç hafta içinde erişime açılması bekleniyor

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenecekler. Sonuçlar https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,

Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,

Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

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