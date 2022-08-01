Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 3. dönem sınavlarının sona ermesinin ardından sonuçlar için bekleyiş başladı. Diğer yandan yeni dönem kayıtları da sorgulanıyor. Peki, Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?