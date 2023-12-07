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Son dakika | Öğretmenler dikkat! Alan değişikliği için tarih belli oldu

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 07.12.2023 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
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Son dakika | Öğretmenler dikkat! Alan değişikliği için tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin alan değişikliği hakkında başvuru yapabileceğini duyurdu. Öğretmenler alan değişikliği başvurularını 18-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

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