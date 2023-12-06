MEB AÖL sınav takvimi 2023 | Aralık sınavları online mı, yüz yüze mi? Açık Lise sınavları son gelişmeler...
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Liseleri'nin 1. dönem sınavlarına yönelik düzenlemeleri açıkladı ve adayların merakla beklediği konuda bilgi verdi. Aralık ayı itibarıyla yaklaşan sınavlar, açık lise öğrencilerinin çalışmalarını yoğunlaştırdığı bir döneme denk geliyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, açık lise 1. dönem sınavlarında önemli bir değişiklik gerçekleşti. Peki açık lise aralık sınavları online mı, yüz yüze mi? Açık Lise sınavları son gelişmeler...
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Liseleri'nin 1. dönem sınavlarına yönelik düzenlemeleri açıkladı ve adayların merakla beklediği konuda bilgi verdi. Aralık ayı itibarıyla yaklaşan sınavlar, açık lise öğrencilerinin çalışmalarını yoğunlaştırdığı bir döneme denk geliyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, açık lise 1. dönem sınavlarında önemli bir değişiklik gerçekleşti. Peki açık lise aralık sınavları online mı, yüz yüze mi? Açık Lise sınavları son gelişmeler...
AÇIK LİSE SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ, ONLİNE MI OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL açık lise sınavlarıyla ilgili yeni düzenlemeye gitti. Daha önce açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınavların online değil yüz yüze yapılacağını ifade etmişti.
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARINDA UYGULANACAK
2023 1. dönem açık lise sınavlarıyla ilgili olarak Bakan Tekin şu açıklamada bulunmuştu: "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak."
BU ÖĞENCİLER SINAVA ALINMAYACAK
Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde uygulanacak. Söz konusu sınavlara geçerli kimliği ve fotoğraflı sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler alınmayacak.
Bu sebeple Açık Öğretim Lisesi Sisteminde fotoğrafı yüklü olmayan öğrencilerin biyometrik fotoğrafını Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne götürerek sisteme yükletmesi gerekiyor.
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