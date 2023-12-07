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MEB son dakika: Öğretmen alan değişikliği başvurusu nasıl yapılır? Atama tarihleri açıklandı mı?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 07.12.2023 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
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MEB son dakika: Öğretmen alan değişikliği başvurusu nasıl yapılır? Atama tarihleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan son dakika duyurusuna göre, öğretmen alan değişikliği başvuru ve atama tarihleri belirlendi. İşte MEBBİS üzerinden gerçekleştirilecek öğretmen alan değişikliği başvuru süreci ve detayları:

"Öğretmen alan değişikliği başvurusu nasıl yapılır?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son açıklamaya göre, öğretmenlerin "Alan Değişikliği" başvuruları 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kabul edilecek. İşte konuya ilişkin detaylar...

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Öğretmenlerin "Alan değişikliği" için başvuruları 18-22 Aralık tarihleri arasında alınacak. Başvurular MEBBİS üzerinden yapılabilecek. Atama işlemleri de 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, "Öğretmenlerimizin "Alan değişikliği" için başvurularını 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kabul edip atama işlemlerini 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz" denildi.

Alan değişikliğine bağlı ataması gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri yarıyıl tatilinde yapılacak.

Öğretmen alan değişikliği şartları ve kontenjanlar ise henüz duyurulmadı. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

BAKAN TEKİN'DEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "X" hesabından yaptığı açıklamada;

"Öğretmenler Odası Buluşmaları"mızda sıkça dile getirilen bir konu da, öğretmenlerimizin "Alan değişikliği" talebiydi.

İstişare kültürüyle şekillenen yönetim anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin daha mutlu bir şekilde görevlerine devam etmelerini sağlamak için buradan bir müjde vermek istiyorum: Millî Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin "Alan değişikliği" için başvurularını 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kabul edip atama işlemlerini 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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