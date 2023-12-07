MEB son dakika: Öğretmen alan değişikliği başvurusu nasıl yapılır? Atama tarihleri açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan son dakika duyurusuna göre, öğretmen alan değişikliği başvuru ve atama tarihleri belirlendi. İşte MEBBİS üzerinden gerçekleştirilecek öğretmen alan değişikliği başvuru süreci ve detayları:
"Öğretmen alan değişikliği başvurusu nasıl yapılır?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son açıklamaya göre, öğretmenlerin "Alan Değişikliği" başvuruları 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kabul edilecek. İşte konuya ilişkin detaylar...
ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Öğretmenlerin "Alan değişikliği" için başvuruları 18-22 Aralık tarihleri arasında alınacak. Başvurular MEBBİS üzerinden yapılabilecek. Atama işlemleri de 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, "Öğretmenlerimizin "Alan değişikliği" için başvurularını 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kabul edip atama işlemlerini 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz" denildi.
Alan değişikliğine bağlı ataması gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri yarıyıl tatilinde yapılacak.
Öğretmen alan değişikliği şartları ve kontenjanlar ise henüz duyurulmadı. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
BAKAN TEKİN'DEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "X" hesabından yaptığı açıklamada;
"Öğretmenler Odası Buluşmaları"mızda sıkça dile getirilen bir konu da, öğretmenlerimizin "Alan değişikliği" talebiydi.
İstişare kültürüyle şekillenen yönetim anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin daha mutlu bir şekilde görevlerine devam etmelerini sağlamak için buradan bir müjde vermek istiyorum: Millî Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin "Alan değişikliği" için başvurularını 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kabul edip atama işlemlerini 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son dakika: Öğretmen alan değişikliği başvurusu nasıl yapılır? Atama tarihleri açıklandı mı?
- ÇATES borsada ne zaman işlem görecek? ÇATES Elektrik kaç lot verdi? Çates hisse, BIST işlem tarihi...
- 2023 DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI! 3500 TL doğal gaz yardımı ne zaman yatacak, ayın kaçında verilecek?
- Motorine indirim mi geldi, litre fiyatı ne kadar? Brent petrol düştü mü son dakika? 7 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları...
- AZERBAYCAN DEPREM SON DAKİKA! 7 Aralık 2023 Azerbaycan Bakü'de az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
- 80 maddelik 2. Torba Yasa netleşiyor! Torba Yasa çıktı mı son dakika? Bağkur 7200 prim eşitlemesi, faizsiz kredi, 4D 90 bin taşerona kadro...
- Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisine müjde verildi! Aralık ayı bitmeden yatacak! 5000 TL ikramiye +12.500 TL...
- 7500-8000-9200 TL maaş alanlara ödeme miktarları çıktı! SSK BAĞKUR emeklisine pazartesi-salı kişi başı 11.800 TL piyangosu!
- DoğalGaz Tüketim Desteği başvuru ekranı | Doğal Gaz yardımı nereden alınır, başvuru şartları neler? Zamlı ne kadar, kaç TL ödeniyor?
- Ocak ara transfer döneminde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe atağa geçti! 3 yıldız isim birden...
- Yerli Malı Haftası 2023 | Yerli Malı haftası nedir, ne zaman, neden kutlanır? İşte örnek yiyecek listesi...
- Gelinim Mutfakta 6 Aralık 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?