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Son dakika | Öğretmen atamalarında flaş gelişme! Tarihler belli oldu

Giriş: 21.08.2024 23:27 Güncelleme: 21.08.2024 23:45
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Son dakika | Öğretmen atamalarında flaş gelişme! Tarihler belli oldu

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mazerete bağlı yer değişikliği için tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin, 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvurularının alınacağını ve 26 Ağustos tarihinde atamaların gerçekleştirileceğini açıkladı.

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