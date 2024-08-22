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KPSS DHBT geç başvuru ekranı 2024 | ÖSYM KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi geç başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 06:27 Güncelleme: 22.08.2024 06:28
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KPSS DHBT geç başvuru ekranı 2024 | ÖSYM KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi geç başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar?

2024 KPSS Lisans sürecinde son aşama olarak Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için geri sayım başladı. Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarının ardından merakla beklenen DHBT için başvurular, 9-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. İlk başvuru dönemini kaçıran adaylar için ÖSYM, geç başvuru tarihini duyurdu. Peki, 2024 KPSS DHBT için geç başvuru tarihi ne zaman? İşte ayrıntılar...

ÖSYM, 2024 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvuru sürecinin ardından geç başvurulara dair yeni tarihleri ve ücret bilgilerini duyurdu. Geç başvuru yapacak adaylar için ücretlerde belirli bir artış öngörülüyor. Peki, geç başvuru süreci ne zaman başlıyor?

2024 KPSS DHBT Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 2024 KPSS maratonunun önemli aşamalarından biri olarak 22 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylar bu önemli oturumda bilgilerini test edecekler.

Geç Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar için ÖSYM, geç başvuru tarihlerini açıkladı. 22 Ağustos 2024 günü saat 23.59'a kadar adaylar, 'https://ais.osym.gov.tr/' web sitesi üzerinden geç başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler.

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Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Sınava giren adaylar, sonuçlarını 16 Ekim 2024 tarihinde öğrenebilecekler. ÖSYM, sınav sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden duyuracak.

Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Geç başvuru yapacak adaylar, sınav ücreti olarak 475 TL ödeyecekler. Bu ücret, normal başvuru döneminde belirlenen ücretten yüzde 50 daha fazla.

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