KPSS DHBT geç başvuru ekranı 2024 | ÖSYM KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi geç başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar?

ÖSYM, 2024 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvuru sürecinin ardından geç başvurulara dair yeni tarihleri ve ücret bilgilerini duyurdu. Geç başvuru yapacak adaylar için ücretlerde belirli bir artış öngörülüyor. Peki, geç başvuru süreci ne zaman başlıyor?