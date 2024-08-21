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KPSS Lisans sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak? ÖSYM Alan Bilgisi, GA-GY, ÖABT KPSS sonuçları hangi tarihte belli olur?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 06:28 Güncelleme: 21.08.2024 06:29
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KPSS Lisans sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak? ÖSYM Alan Bilgisi, GA-GY, ÖABT KPSS sonuçları hangi tarihte belli olur?

Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) katılan adaylar, memur olma hayaliyle sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. 14 Temmuz'da yapılan Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ile 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen KPSS lisans oturumlarının ardından, sonuçların ne zaman açıklanacağı adayların en çok sorduğu sorular arasında yer alıyor. Peki, 2024 KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen lisans mezunları, belirlenen tarihlerde GK-GY, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına katıldı. Şimdi ise gözler ÖSYM'nin açıkladığı sınav sonuçları takviminde. Adaylar, "KPSS sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Sonuçlar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulanabilecek. Peki, KPSS Lisans, Alan Bilgisi ve ÖABT 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanma ihtimali var mı? İşte, ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

2024 KPSS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile netleşti. KPSS lisans sınavlarına giren adaylar, sonuçlarını 23 Ağustos 2024 Cuma günü öğrenebilecekler. Bu tarih, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, ve diğer lisans oturumları için belirlenmiş durumda.

KPSS Sonuçları Nasıl Sorgulanacak?

Adaylar, KPSS lisans sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilecekler. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM'nin mobil uygulamaları üzerinden erişime açık olacak.

2024 KPSS Takvimi

ÖSYM, 2024 yılı için KPSS sınavlarının tarihlerini de duyurdu. İşte adayların katılabileceği diğer KPSS oturumları:

KPSS Ön Lisans: 1 Eylül 2024
KPSS Ortaöğretim: 15 Eylül 2024
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): 22 Eylül 2024

Bu tarihler, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için önemli birer dönüm noktası olacak. Sınavlara girecek adaylar, bu tarihleri takvimlerine not ederek hazırlıklarını sürdürebilirler.

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