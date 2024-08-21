KPSS Lisans sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak? ÖSYM Alan Bilgisi, GA-GY, ÖABT KPSS sonuçları hangi tarihte belli olur?

Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen lisans mezunları, belirlenen tarihlerde GK-GY, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına katıldı. Şimdi ise gözler ÖSYM'nin açıkladığı sınav sonuçları takviminde. Adaylar, "KPSS sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Sonuçlar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulanabilecek. Peki, KPSS Lisans, Alan Bilgisi ve ÖABT 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanma ihtimali var mı? İşte, ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...