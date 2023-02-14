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Son dakika: MSÜ ve e-YDS İngilizce sınavları ertelendi

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 14.02.2023 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
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Son dakika: MSÜ ve e-YDS İngilizce sınavları ertelendi

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ve e-YDS İngilizce sınavları ertelendi. Sınav merkezi güncelleme veya sınav tercihini değiştirme işlemi 22 Şubat'a kadar yapılabilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sınav takviminde değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda, 19 Mart'ta yapılacağı duyurulan 2023-MSÜ Sınavı'nın 2 Nisan'da yapılmasına karar verildi.

18 Şubat'ta yapılacak e-YDS 2023/2 İngilizce Sınavı ise 4 Mart'a ertelendi.

Yabancı dil sınavına Adana e-Sınav Merkezi'nde girmek için tercihte bulunan adaylar, 20-22 Şubat tarihlerinde sınav merkezi tercihlerini "Ankara e-Sınav Merkezi" olarak güncelleyebilecek.

Adana e-Sınav Merkezi'nde İngilizce sınavına girecek adaylardan 4 Mart'ta uygulanacak sınava katılamayacak durumda olanlar, e-YDS 2023/2 başvuru bilgilerini güncelleme ekranından, 2023 yılı içerisinde İngilizce dilinde yapılacak e-YDS sınavlarından herhangi birini seçerek, sınava, talep ettikleri sınav merkezinde ücret alınmaksızın katılabilecek.

Adaylar, sınav merkezi güncelleme veya sınav tercihini değiştirme işlemini, 22 Şubat saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden (https://ais.osym.gov.tr) yapabilecek.

ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMALAR ŞÖYLE:

"e-YDS 2023/2 (İngilizce) Sınavı İçin Adana Sınav Merkezi Tercihinin Güncellenmesi

4 Mart 2023 tarihinde uygulanacak 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2023/2 İngilizce) Adana e-Sınav Merkezinde girmek için tercihte bulunan adaylar, 20-22 Şubat 2023 tarihlerinde sınav merkezi tercihlerini Ankara e-Sınav Merkezi olarak güncelleyebilecektir.

Adana e-Sınav Merkezinde 2023 e-YDS 2023/2 İngilizce Sınavı'na girecek adaylardan 4 Mart 2023 tarihinde uygulanacak sınava katılamayacak durumda olanlar, e-YDS 2023/2 başvuru bilgilerini güncelleme ekranında, 2023 yılı içerisinde İngilizce dilinde yapılacak e-YDS sınavlarından herhangi birini seçerek talep ettikleri sınav merkezinde ilgili sınava ücret alınmaksızın katılabileceklerdir.

Adaylar sınav merkezi güncelleme veya sınav tercihini değiştirme işlemini, 20-22 Şubat 2023 tarihleri arasında 22 Şubat 2023 tarihi saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."



"e-YDS 2023/2 (İngilizce) Sınavı ile 2023-MSÜ Sınavı : Sınav Tarihi Değişikliği

"6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2023 ÖSYM Sınav Takvimi'nde; 18 Şubat 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023/2 İngilizce) 4 Mart 2023 tarihinde yapılmasına, 19 Mart 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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