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e-YDS İngilizce sınavı ertelendi mi, ne zaman? e-YDS Yeni sınav tarihi belli oldu mu? ERTELEME DUYURUSU!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.02.2023
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e-YDS İngilizce sınavı ertelendi mi, ne zaman? e-YDS Yeni sınav tarihi belli oldu mu? ERTELEME DUYURUSU!

"e-YDS sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?" sorusu ÖSYM son dakika açıklamasının ardından araştırılmaya başlandı. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle sınav takviminde değişiklik yaşandı. ÖSYM bünyesindeki bazı sınavların tarihlerinde değişikliğe gidilmesi nedeniyle e-YDS İngilizce sınavı tarihi de merak konusu oldu. İşte, yeni e-YDS sınav tarihi!

"e-YDS sınavı ne zaman yapılacak?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ÖSYM bazı sınavları erteleme kararı aldı. Sınava girecek olan adaylar tarih araştırmalarına başladı. Peki, e-YDS İngilizce sınavı ertelendi mi, ne zaman? İşte, ÖSYM yeni sınav takvimi...

E-YDS ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?

Son dakika... e-YDS sınavı ertelendi. ÖSYM'den yapılan duyuruda; "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2023 ÖSYM Sınav Takvimi'nde; 18 Şubat 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023/2 İngilizce) 4 Mart 2023 tarihinde yapılmasına, karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

SINAV MERKEZİ TERCİHLERİNİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA

ÖSYM sınav merkezi tercihlerinin güncellenmesiyle ilgili ise şu duyuruyu paylaştı:

"4 Mart 2023 tarihinde uygulanacak 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2023/2 İngilizce) Adana e-Sınav Merkezinde girmek için tercihte bulunan adaylar, 20-22 Şubat 2023 tarihlerinde sınav merkezi tercihlerini Ankara e-Sınav Merkezi olarak güncelleyebilecektir.

Adana e-Sınav Merkezinde 2023 e-YDS 2023/2 İngilizce Sınavı'na girecek adaylardan 4 Mart 2023 tarihinde uygulanacak sınava katılamayacak durumda olanlar, e-YDS 2023/2 başvuru bilgilerini güncelleme ekranında, 2023 yılı içerisinde İngilizce dilinde yapılacak e-YDS sınavlarından herhangi birini seçerek talep ettikleri sınav merkezinde ilgili sınava ücret alınmaksızın katılabileceklerdir.

Adaylar sınav merkezi güncelleme veya sınav tercihini değiştirme işlemini, 20-22 Şubat 2023 tarihleri arasında 22 Şubat 2023 tarihi saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir."

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