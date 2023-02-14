e-YDS İngilizce sınavı ertelendi mi, ne zaman? e-YDS Yeni sınav tarihi belli oldu mu? ERTELEME DUYURUSU!

"e-YDS sınavı ne zaman yapılacak?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ÖSYM bazı sınavları erteleme kararı aldı. Sınava girecek olan adaylar tarih araştırmalarına başladı. Peki, e-YDS İngilizce sınavı ertelendi mi, ne zaman? İşte, ÖSYM yeni sınav takvimi...