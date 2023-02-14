Okullar ne zaman açılıyor son dakika? İlkokul, ortaokul, lise okullar online, uzaktan mı olacak? 1,2,3,4,5,6,8,12. sınıflar...
"Okullar ne zaman açılıyor son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yurt genelinde eğitime ara verilmişti. Okulların ne zaman açılacağı sorusuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklamalar geldi. Peki, Okullar ne zaman açılıyor son dakika? İlkokul, ortaokul, lise okullar online, uzaktan mı olacak? 1,2,3,4,5,6,8,12. sınıflar...
"Okullar ne zaman açılıyor son dakika? İlkokul, ortaokul, lise okullar online, uzaktan mı olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yurt genelinde eğitim öğretim 20 Şubat'a kadar ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılacağı tarihe ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, okullar ne zaman açılıyor son dakika? İlkokul, ortaokul, lise okullar online, uzaktan mı olacak? 1,2,3,4,5,6,8,12. sınıflar...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da deprem bölgesindeki faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer deprem bölgesinde son durumu aktarırken, '10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi, 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor.' dedi.
Bakan Özer: Duruma bakılacak, 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de
"10 ildeki eğitim-öğretimi 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. 1 Mart'ta başlayacağımızı açıklamadık. 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. Burada da biz Bakanlık olarak il bazlı bir değerlendirme yapmayacağız. İlçe bazlı, okul bazlı değerlendirme yapacağız.
1 Mart'ta eğitim-öğretim başlayacak demiyoruz. 1 Mart'a kadar ara verildiğini söylüyoruz. Hasarımız diğer binalara göre çok az.
Tüm okulların hasar tespit raporlarını almadan eğitime başlamayacağız. "
Bakan Özer'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak. 71 ildeki okulların kapasitesini artırmak için çalışmalarımız devam ediyor ki bu 10 ilden gelen öğrencileirmizin taleplerini karşılayabilelim. Özel öğretim kurumlarımız kapasitelerinin %3'ü kadar şehit yakınları gibi tam burslu olarak öğrencileri yararlandırmaktadırlar. Özel öğretim kurumlarındaki bu %3'ü %10'a artırıyoruz.
Bölgedeki tüm binalarımızın hasar tespitini Şubat ayının sonuna kadar bitireceğiz. Yani orta hasarlı, hasarlı binalarımızın. Bölgede 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart tarihi itibari ile 10 ilimizde bölgesel eğitime açma kararları vermeyeceğiz. Kovid salgınında olduğu gibi ilçe ve Okul temelli kararlar alacağız.
İhtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz. Bir de şu anda 10 ilimizde toplanma yerleri var. 141 tane bu amaçla çadır kurduk.
Tüm toplanma yerinde 10 ilde çocuklarımızı destekleyecek ilave mekanizmalar devreye girecek.
Her gün hizmet verdiğimiz kapasitelerimizi artıyoruz. Günlük 2 milyon sıcak Yemek üretiyoruz. 465 vatandaşımızın 25 bini 10 ilin dışında. Yaklaşık 5 bin MEB'in arama-kurtarma ekibi sahada. Yine 2 bin tane rehber ve psikolojik danışmanımız sahada. Kısaca hem eğitim öğretim süreçlerine hem paydaşlarını istişare halinde el birliği yaparak yönetmek için çalışıyoruz. Bakanlığımızın tüm çalışanlarına en içten şükranlarımı sunuyorum.
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