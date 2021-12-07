Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığından ana sınıfı kararı: Öğrenci sayısı 5’e düşürüldü

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı, köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılmasına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeye göre, bu bölgelerde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10'dan 5'e düşürüldü.

detaylar gelecek...