HER AN AÇIKLANABİLİR! KYK burs sonuçları son durum nedir? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun üniversite öğrencilerine yönelik sağladığı burs ve kredi için başvurular alındı. 2021-2022 eğitim öğretim dönemine ilişkin burs başvurularının tamamlanması ile birlikte sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, KYK burs sonuçları son durum nedir? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK tarafından burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmasa da, bir önceki dönemlere baktığımızda bazı tarihler dikkat çekiyor. 2020-2021 dönemi burs başvuruları 28 Ekim - 8 Kasım 2020 tarihlerinde alınmış sonuçlar 29 gün sonra yani 7 Aralık 2020 tarihinde açıklanmıştı. Buna göre, 10 Kasım'da sona eren 2021-2022 başvuru sonuçlarının aralık ayının ortalarına doğru açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.