ALES/3 sınav sonuçları 2021 sorgulama ekranı! osym.gov.tr ALES/3 sınav sonuçları açıklandı!
ALES/3 sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre; ALES sonuçlarının erişime açıldığı belirtildi. 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/3) ait değerlendirme işlemi tamamlandı.
ALES/3 sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre binlerce adayın heyecanla beklediği ALES 3 sınav sonuçları açıklandı. Sonuçları öğrenmek isteyen adaylar son dakikalarda konu hakkında arama motorları üzerinden yaptığı araştırmaları sıklaştırdı. Peki, ALES/3 sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
ÖSYM SINAV SONUCUNU AÇIKLADI
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
21 Kasım 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/3) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Aralık 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
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- ALES/3 sınav sonuçları 2021 sorgulama ekranı! osym.gov.tr ALES/3 sınav sonuçları açıklandı!
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