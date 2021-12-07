ALES/3 sınav sonuçları 2021 sorgulama ekranı! osym.gov.tr ALES/3 sınav sonuçları açıklandı!

ÖSYM SINAV SONUCUNU AÇIKLADI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

21 Kasım 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/3) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Aralık 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

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