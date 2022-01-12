Okullar erken kapanır mı? Bakan açıkladı! 15 tatil (sömestr) uzatılacak mı?

BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bahçelievler Anadolu Lisesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul'da eğitimle ilgili çok kıymetli adımlar atıldığını, bu konuda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın bir eğitim neferi gibi gece gündüz çalıştığını söyledi.

Türkiye'de son 20 yılda eğitimde bir devrim yaşandığını belirten Özer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin dört bir köşesinde okul öncesinden yükseköğretime kadar vatandaşların nitelikli eğitime erişimle ilgili devasa bir dönemin yaşandığını anlattı.