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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğretmenlere idari izin açıklaması

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 27.05.2022 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den öğretmenlere idari izin açıklaması

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin 20-24 Haziran arası mesleki çalışma programını çevrim içi gerçekleştireceğini, 27-30 Haziran arasında da idari izinli sayılacağını belirtti.

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