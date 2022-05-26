28. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) önlisans, lisans mezunu adaylar alınacak. Peki, 28. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?