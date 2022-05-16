Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Tüm öğrenciler için yaz okulu kararı

Bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacak. Kararı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıkladı.

Bakan Özer, ''İlk kez bu yaz itibariyle BİLSEM'lerde, sadece BİLSEM'lere seçilmiş öğrencilere değil, tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız'' ifadelerini kullandı.