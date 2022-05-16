Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Tüm öğrenciler için yaz okulu kararı
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını bildirdi. Peki, yaz okulu kayıtları ne zaman? BİLSEM yaz okulu başvuru tarihleri belli mi? İşte tüm öğrencileri ilgilendiren haberin detayları...
Bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacak. Kararı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıkladı.
Bakan Özer, ''İlk kez bu yaz itibariyle BİLSEM'lerde, sadece BİLSEM'lere seçilmiş öğrencilere değil, tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız'' ifadelerini kullandı.
BİLSEM KAYITLARI VE BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.
Normal eğitime nazaran özel eğitim programlarının uygulandığı BİLSEM eğitim programları, her yıl sınavla gerçekleşen alımların akabinde başlıyor.
2022 BİLSEM YAZ OKULU KAYDI NASIL YAPILIR?
BİLSEM sınavına öğrenciler bireysel olarak başvuru yapamıyor. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir. Bilsem sınavına sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Bu sınav, tablet üzerinden interaktif olarak yapılan bir sınavdır.
BİLSEM NEDİR?
Açılımı, Bilim ve sanat merkezleri'dir. Bilim ve Sanat Merkezleri'nin örgün eğitime alternatif olması değil; destekleyici olması hedeflenmiştir. Bu yüzden Bilsem'e yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri (okul saatleri) dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitimler almaktadırlar
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