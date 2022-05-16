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DGS başvuru sınav ücreti ne kadar? 2022 DGS parası nereye, hangi bankaya yatırılacak? İşte ödeme detayları

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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DGS başvuru sınav ücreti ne kadar? 2022 DGS parası nereye, hangi bankaya yatırılacak? İşte ödeme detayları

DGS başvuru ücreti ne kadar? 2022 DGS başvuru süreci başladı. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, başvuru aşamasının ardından sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. DGS başvuru ve sınav aşamasına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, DGS başvuru sınav ücreti ne kadar? 2022 DGS parası nereye, hangi bankaya yatırılacak? İşte 2022 DGS ile ilgili tüm detaylar...

DGS sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? 2022 DGS başvuru işlemleri başladı. Ön lisans mezunlarının lisans programlarında eğitim görebilmeleri için gerçekleştirilen DGS'nin detayları belli oldu. Başvurularını gerçekleştiren adaylar sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Peki, DGS başvuru sınav ücreti ne kadar? 2022 DGS parası nereye, hangi bankaya yatırılacak? İşte cevaplar...

DGS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

13 Mayıs'ta başlayan DGS başvuruları 23 Mayıs'ta sona erecek. Adaylar, başvurularını bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapabilecekler.

2022 DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru ücreti 190 TL olarak belirlendi. Sınav ücretini aşağıdaki bankalar aracılığıyla yapılabilecek:

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecek.

2022 DGS NE ZAMAN?

2022 DGS, 3 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 DGS sınav sonuçları 12 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2022 DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

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