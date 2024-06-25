YÖKDİL/2 BAŞVURU EKRANI 2024 ÖSYM | YÖKDİL başvuruları nereden yapılır, ücreti ne kadar?
ÖSYM'nin son dakika duyurusuna göre, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024/2 YÖKDİL) başvuruları başladı. Adaylar, başvurularını yapmak için 2 Temmuz tarihine kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranını ziyaret edebilirler. Başvuru süreci, adayların sınav ücreti ödemesi ve gerekli şartları sağlamasıyla tamamlanacak. Detaylar için okumaya devam edin.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024/2 YÖKDİL) için başvuru süreci belirlendi. ÖSYM'nin duyurusuna göre, YÖKDİL başvurusu için son tarih 2 Temmuz olarak açıklandı. Adaylar, başvurularını gerçekleştirmek için ÖSYM'nin resmi internet sitesine giriş yapabilirler. Başvuru işlemleri sırasında adayların sınav ücretini ödemesi ve gerekli şartları karşılaması gerekmektedir. Peki YÖKDİL başvurusu nereden, nasıl yapılır?
2024 YÖKDİL/2 Başvuruları Başladı!
Üniversitelerin yabancı dil programlarına giriş için önemli bir adım olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) başvuruları başladı!
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, adaylar başvurularını 25 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler.
Başvurular İçin İki Seçenek:
ÖSYM Başvuru Merkezleri: Adaylar, başvurularını herhangi bir ÖSYM Başvuru Merkezi'ne giderek yapabilirler.
Online Başvuru: ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla online olarak da başvuru yapılabilir.
SINAV ÜCRETİ : 490,00 TL
Adayların, sınav başvurusu yapmadan önce ÖSYM'nin resmi internet sitesinden 2024-YÖKDİL/2 Kılavuzu'nu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.
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