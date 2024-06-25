YÖKDİL/2 BAŞVURU EKRANI 2024 ÖSYM | YÖKDİL başvuruları nereden yapılır, ücreti ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024/2 YÖKDİL) için başvuru süreci belirlendi. ÖSYM'nin duyurusuna göre, YÖKDİL başvurusu için son tarih 2 Temmuz olarak açıklandı. Adaylar, başvurularını gerçekleştirmek için ÖSYM'nin resmi internet sitesine giriş yapabilirler. Başvuru işlemleri sırasında adayların sınav ücretini ödemesi ve gerekli şartları karşılaması gerekmektedir. Peki YÖKDİL başvurusu nereden, nasıl yapılır?